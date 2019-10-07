Canik Belediyesi Stratejik Planı kabul edildi

Canik için hep birlikte bir başarı hikayesi yazacaklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, alt yapı sorununu çözerek ilçenin 100 yılını kurtaracaklarını belirtti.

Canik Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısı 20.birleşim 1. oturumu yapıldı. Canik Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda 2020-2024 Stratejik planı ve 2020 mali yılı performans programı oy birliği ile kabul edildi. Canik Belediyesinin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek olan planın hazırlık sürecini değerlendiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yönetimsel zihniyet değişikliğiyle kavga kültürünü ortadan kaldırarak şeffaf denetlenebilir ve ortak aklı önemseyen bir anlayışla her kesimin görüş ve önerilerini dikkate alarak bu planı hazırladık. ‘Ben yaptım oldu' anlayışıyla değil Canik için söyleyecek sözü olan herkesle istişare ederek, mahalle buluşmalarıyla, değerlendirme toplantılarıyla, anket çalışmalarıyla toplumumuzun her kesiminden insanına ulaşarak birlikte yönetim anlayışımızı yansıttık ve tüm paydaşlarımızla ortak bir çalışma yürüttük. Daha güzel bir Canik için vizyonumuzu, misyonumuzu ve ilkelerimizi belirledik" dedi.

“Günü değil geleceği kurtaran projeler”

Canik ilçesinin ihtiyacı olan asli işlere öncelik verileceğine dikkat çeken Sandıkçı, "Temel hedefimiz alt yapı, üst yapı, kentsel dönüşüm gibi asli işlerimizi tamamlayıp bilgiyi, finansı, insan kaynaklarını ve zamanı doğru yöneten bir anlayışla yüksek yaşam kalitesini tüm mahallelerimize yaygınlaştırarak marka bir ilçe haline gelebilmektir. Kaynaklarını israf etmeden etkin ve verimli kullanarak insana ve çevreye saygılı, adaletli, ilkeli, kaliteli, güvenilir, şeffaf, çalışkan, katılımcı, çözüm odaklı hizmetler üreten, kültürel mirasını ve tarihini koruyan, sağlıklı ve refah içerisinde yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İlçemizin hak ettiği değişim ve dönüşümü sağlarken gönül belediyeciliği düsturuyla hareket edecek, yüzde yüz vatandaş memnuniyetini esas alacağız. Ortak aklı önemseyerek hareket edecek, şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu çalışacak, Belediyemizin itibarını geri kazandırarak halkımızın Belediyeye olan güvenini yeniden tesis edecek, günü değil geleceği kurtaracak projelerle ve en önemlisi adalet ilkesinden ayrılmayarak aidiyet ekseninde ortak bir ilçe kültürü oluşturacağız” dedi.