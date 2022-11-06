Canik Belediyesi'nden çiftçilere tohum desteği

Canik Belediyesi, ilçede sürdürülebilir ve verimli bir şekilde tarımsal üretim yapılması için çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde ilçedeki çiftçilere 25 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tarımsal üretimin ekonomik kalkınma için ne kadar büyük bir etmen olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle geride bıraktığımız pandemi döneminde tahılın önemini bir kez daha müşahede etmiş olduk. İlçemizde bir metrekare araziyi dahi boş bırakmayacağız. Projemiz kapsamında ilçemizde buğday üretimi yapacak çiftçilerimize toplam 25 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımını düzenlediğimiz programla gerçekleştirdik. Sertifikalı buğday tohumları sayesinde çiftçilerimiz daha kaliteli ve verimli bir şekilde buğday üretimi gerçekleştirecekler. Sertifikalı tohum kullanımı neticesinde birim alandan alınan mahsulün verimi daha da artacak ve ilçemizde sertifikalı tohum kullanımı yaygın hale gelecek” dedi.

Canik'te çiftçiye destek sürecek

İlçede çiftçilere yönelik desteklerin süreceğini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Sertifikalı buğday tohumu desteğimizin yanı sıra ilçemizde sürdürülebilir ve verimli bir şekilde üretim yapılabilmesine yönelik çiftçilerimize ücretsiz olarak gübre desteği ve toprak analizi desteği sağladık. İlerleyen süreçte de ilçemizde çiftçilerimize ve tarımsal kalkınmaya yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.