Canik Belediyesinden eğitime destek

Canik Belediye Hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreni ile Canik Belediyesinin eğitim merkezlerinden ve hanım konaklarından bazıları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 5 yıl süreyle tahsis edildi. Belirlenen tesislerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla Canik Belediye Meclisinin 05/08/2019 tarih ve 16/50 sayılı kararına istinaden eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmesi, üçüncü kişilere devredilmemesi ve mevcutta yürütülen faaliyetlerin devam ettirilmesi şartıyla bedelsiz olarak tahsisi gerçekleştirildi.

“Eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırıyoruz”

Gerçekleştirilen imza töreninde söz alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Şehrimizdeki tüm kamu kurum kuruluşlarıyla ilçemizin ve vatandaşlarımızın hukukunu koruyarak işbirliği ve uyum içerisinde çalışacağımızın sözünü vermiştik. Temel amacımız tesislerimizin tamamının amacına uygun ve rantabl bir şekilde kullanımını sağlamak. Binalarımızın fiziki yapıları ve donanımlarıyla birlikte içeriğini ne derece doldurduğumuz çok önemli. Eğitime yapılan en büyük yatırım eğitimin kalitesini artırmaktır. Bu sadece fiziki yapılarla değil işin ehli insanlarla olabilecek bir durum. Bu mana da belediye olarak içerisinde bulunduğumuz eğitim faaliyetlerine niteliğe ve verimliliğe önem veren bir anlayışla yaklaşıyorum. Şuanda muhatabımız işi eğitim olan işin ehli olan bir kamu kurumu. Bu kurumumuzun tahsis edilecek tesisleri daha etkin ve verimli kullanacağına inanıyoruz. Bu maksatla bu tahsis işlemlerini gerçekleştirdik. Bunu yaparken de bir komisyon eşliğinde tesislerimizin tamamını gezerek tespit ve incelemelerde bulunduk. Çok ince eleyip sık dokuyarak hangi tesislerimizin tahsisini yani kullanım hakkını Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredeceğimize karar verdik. Bütünlüğü sağlamakta önemliydi. Örneğin bir binanın yarısı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir anaokulu diğer yarısı ise bizim uhdemizde olan bir anaokulu. Burada eğitimin sürekliliği açısından bütünlük önem arz ediyordu. Ayrıca yıllardır tahsisi bizde gözüken ancak başka kamu kurumlarca kullanılan yerler mevcut. Bu protokol ile fiili durumu da bir sözleşmeye bağlamış olduk. Donatılmış ancak boş kalan yaklaşık 2 yıldır 3 yıldır herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeyen yerlerimizin de tahsisini gerçekleştirerek ilçemiz eğitimine büyük katkı sağlamış olduk. Biz sonuç odaklı hareket ediyoruz. Deve mi kuş mu belli olmayan faaliyetlerin devamı yerine işi eğitim olan işin ehli olan kadrolara bazı tesislerimizi teslim etmek daha doğru bir karardı. Elimizdeki personel yapısı ve niteliğine göre uhdemizde bıraktığımız tesislerimiz hanım konaklarımız da mevcut. Daha fazla insanımız tesislerimizden istifade etsin ve ehil eller aracılığıyla eğitim faaliyetleri, kurs faaliyetleri gerçekleştirilsin istiyoruz. Bu protokol ile ilçemize Mevlana Kültür ve Yaşam Merkezimizde tam donanımlı bir anaokulu daha kazandırmış olacağız” dedi.

Uygun bir çalışma ortamı oluşturduklarını ifade eden Sandıkçı, şunları söyledi:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz uyumlu çalışma ortamı neticesinde ilçemize bilim sanat merkezi ve engelli çocuklarımıza yönelik anaokulu kazandırma aşamasındayız. Bu hususlarla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Bürokratik işlemleri tamamladıklarında bizlerde üzerimize düşeni yapacak ve ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek bilim sanat merkezi ve engelli anaokulu kazandırmış olacağız. Eğitim faaliyetleri, üzerine çokça eğildiğimiz ve özel olarak dert edindiğim bir konu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile başlattığımız eğitim seferberliği sonucunda hizmetlerimizden tüm vatandaşlarımız istifade edecek.”

Tahsis protokolünün imzalanmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, “Öncelikle bir eğitim gönüllüsü olan Canik Belediye Başkanımıza eğitime fiziki mekanlar ve donanımlar kazandırdığı için ve popülist yaklaşımdan uzak bir anlayışla böylesi cesur bir karar verdiği için teşekkür ediyorum. Bizim tek işimiz eğitim. Dolayısıyla bizlere tahsisi gerçekleştirilen tesisleri belediyemizle uyumlu ve koordinasyon içerisinde çok daha verimli bir şekilde halkımızın hizmetine sunacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.