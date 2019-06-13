Canik Belediyesinden karne hediyesi

Canik'te 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla binlerce öğrenci karne sevinci yaşayacak. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, başarılı çocukları ödüllendirerek öğrencileri kitapla buluşturup okuma alışkanlıklarını artırmak istediklerini ifade ederek takdir belgesi alan öğrencilere yaş guruplarına göre kitap hediye edileceğini belirtti.

Karneni göster kitabını al

İlköğretim, ortaöğretim, lise olmak üzere on sekiz bine yakın öğrencinin 2018-2019 yılı eğitim- öğretim dönemini tamamlayacağı Canik ilçesinde yaşanacak olan karne heyecanı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Sandıkçı, “Uzun bir eğitim öğretim döneminin sonuna geldik. Karnelerini alacak olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili öğrenciler; karne notlarınız ne olursa olsun bugün almış olduğunuz karneleri başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak kabul etmek yerine, güçlü ve zayıf yönlerinizi görme aracı olarak değerlendirmelisiniz. Kendinizi iyi tanıdığınız ve çalıştığınız takdirde başarılı olacağınıza dair inancınızı asla yitirmemelisiniz. Unutmayın hayat uzun bir maratondur. Yaz tatilinizi verimli değerlendirebilmeniz için sizleri Yaz Kuran Kurslarımıza ve Yaz Spor Okullarımıza bekleriz.

Saygıdeğer velilerimiz; çocuklarımıza düşük notlar karşısında aşırı tepki göstermekten, tüm sorumluluğu onlara yüklemekten kaçınmalıyız. Çocuklarımızı karne durumuna göre yargılamak, suçlamak, sorgulamak, cezalandırmak gibi yöntemlerin çocuğun benliğinde olumsuz izler bırakacağını bilmeliyiz. Çocuklarımızın özgüvenini zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınarak yaz tatili dönemini dolu dolu geçirmelerini sağlamalıyız. Bu noktada çocuklarımızın eğlenerek öğrenebileceği sosyal ve kültürel faaliyetlerin olduğu kurslarımıza katılımını sağlayabilirsiniz. Ahlaklı ve nitelikli bir nesil için bizler Canik Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor sizlerden de çocuklarımızı manevi yönden desteklemenizi bekliyoruz. Bu vesile ile bir eğitimci olarak, öğrencilerimizin olumlu özelliklerini destekleyerek, kişisel, sosyal, akademik alanda gelişmelerine sağladıkları katkılardan dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum. Başarıyı ödüllendirme anlayışımızla Takdir Belgesi alan öğrencilerimize yaş guruplarına göre kitap hediyemiz olacak. Öğrencilerimiz karne hediyelerini Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelerek alabilirler" dedi.

Sandıkçı, öğrencileri, Canik Belediyesine bağlı eğitim ve kültür merkezlerinde, hanım konaklarında ve Hasan Doğan Spor Salonunda düzenlenecek olan Yaz Kur'an Kurslarına ve Yaz Spor Okullarına davet etti.