Canik Belediyesi'nden mükelleflere çağrı: Son gün 30 Kasım

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2022 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “2022 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2022 Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacaktır. Mükelleflerin 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri ödemelerini online bir şekilde E-Devlet, belediye resmi web adresinde yer alan E-Belediye kısmından ve iletişim bölümünde yer alan İban numarasına EFT veya havale yoluyla, Canik Belediyesi resmi web sitesinde bulunan Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden 7/24 kolaylıkla güvenli bir şekilde yapabileceklerdir. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için belirtilen süre içerisinde ödeme yapmaları gerekiyor. Ayrıca Mükellefler mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binası içerisinde bulunan tahsilat servisinden ödemelerini gerçekleştirebilirler" denildi.

“Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri rica ederiz”

Yapılan yazılı açıklamada ayrıca, “1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında toplanacak emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksitlerinin ödenmesi konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ederiz. İlçemizin gelişimine katkı sağlamak için vergi ödemelerini yapmayı unutmayalım” ifadelerine yer verildi.