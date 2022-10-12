Canik Belediyesi'nden ödüllü slogan yarışması

Canik Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji alanında eğitim almaları, bu alanda çalışmalar gerçekleştirmeleri adına ilçeye kazandırılan, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için ödüllü slogan yarışması düzenliyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ne ait sloganın düzenlenen ödüllü yarışma ile belirleneceğini belirtti.

Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanında eğitim alacağı, kendilerini keşfedeceği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün sloganını, düzenlediğimiz yarışmamızla belirleyeceğiz. ‘Kampüs senin slogan senin' diyerek düzenlediğimiz yarışmamızla keşif kampüsümüzün sloganını vatandaşlarımız belirleyecek. Dereceye giren katılımcılarımıza çeşitli ödüller vereceğiz. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Geleceğin bilim insanları yetişecek”

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde geleceğin bilim insanlarının yetişeceğini ifade eden İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gençlerimiz ve çocuklarımız bilim ve teknoloji alanında alacakları eğitimlerle bu alanda kendilerini geliştirecekler. Keşif kampüsümüzün içerisinde bulunan atölyelerde, laboratuvarlarda ve uygulama alanlarında bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını gerçekleştirecekler. İnşallah geleceğin bilim insanlarını keşif kampüsümüzde yetiştireceğiz” diye konuştu.

Katılımcılar Canik Belediyesi web sitesi üzerinden başvuru yönergesini takip ederek 27 Ekim 2022 tarihine kadar yarışmaya başvurabilecek. Her yaştan katılımcıya başvurunun açık olduğu slogan yarışmasında birinci olan katılımcıya VR gözlük, ikinciye tablet, üçüncüye ise akıllı bileklik ödülleri verilecek. Yarışma sonuçları 29 Ekim 2022 tarihinde Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.