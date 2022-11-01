Canik Belediyesi'nden öğrencilere tatil hediyesi

Canik Belediyesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı birinci ara tatil döneminde düzenleyeceği çekiliş programıyla çocukları öğrencileri sinema ile buluşturacak. Canik Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden ‘Filmi Seçmek Sizden Sinema Bileti Bizden' başlığı altında düzenlediği ankete katılan öğrencilerin belirlediği ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey' filmi sinemada ücretsiz olarak izlenecek.

“Çocuklarımız filmi kendileri belirledi”

Öğrencilerin filmi kendilerinin seçtiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlimizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ara tatil döneminde düzenleyeceğimiz çekilişle onları sinemayla buluşturuyoruz. Canik Belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketle çocuklarımız gitmek istedikleri filmi kendileri belirledi. Onların seçmiş olduğu ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey' filmini sinemada hep birlikte izleyerek ara tatil döneminde güzel bir anı bırakmış olacağız” dedi.

“Halkımızı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz”

İlçede çocuklara ve gençlere yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Milli bilinç, değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk konuları başta olmak üzere tiyatro, söyleşi, sinema ve daha birçok anlamlı etkinliklerle onları bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ilçemizdeki tüm halkımızı anlamlı, kendilerine hitap eden etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye tarafından düzenlenen çekilişle 200 öğrenci ücretsiz bir şekilde sinemada ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey' filmini izleyecek. Başvuruların Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı çekilişin son katılım tarihi 11 Kasım 2022 olduğu belirtildi. Çekiliş sonuçlarının, etkinlik yer ve tarihinin 14 Kasım 2022 tarihinde belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ilan edileceği bildirildi.