“Sıfır Atık Projesi” kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getiren Canik Belediyesine yaptığı çalışmalar neticesinde "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçe genelinde yaptığı çalışmalar neticesinde Canik Belediyesine Sıfır Atık Belgesi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veren Canik Belediyesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

“Sıfır Atık Projesi” doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir, temiz ve düzenli bir Canik bırakmak için bu projeyi önemsediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitimleriyle işe başladık. Çalışmalarımız, bölgemize atık kumbarası yerleştirilmesi, kutu yardımı, depolama alanlarının oluşturulmasıyla birlikte toplanan atıkların lisanslı firmalara teslim edilmesiyle devam etti. İlçemizde bulunan tüm kumbaraların, geri dönüşüm sepetlerinin ve geçici depolama alanlarının koordinatlarının sisteme girişi yapılıp ECBS sistemi üzerinden uydudan kayıt altına alarak düzenli ve programlı bir çalışma yürüttük. Yapılan bu çalışmalarla sonucunda 1.176 ton kâğıt geri dönüştürülüp 19 bin 986 ağaç kurtarıldı. 867 ton plastik geri dönüşümü sağlanıp 14 bin 125 Litre petrolden tasarruf edildi. 315 ton cam geri dönüştürülüp 377 ton hammadde tasarruf sağlandı. 280 ton metal geri dönüştürülüp 365 ton hammadde tasarruf sağlandı. Programlı ve düzenli bir çalışma sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandık” dedi.