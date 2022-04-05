Canik Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı

Canik Belediyesi'nin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Canik Belediye Meclisi 2022 Nisan ayı toplantısı Canik Belediyesi Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında toplanan meclise üyeler tarafından tam katılım sağlandı. Toplantı, gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından gerçekleştirilen sunumla devam etti. Canik Belediyesi'nin 2021 yılına ait hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu belediye meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

“Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz”

Başkan İbrahim Sandıkçı tarafından sunulan raporda belediyenin imar çalışmalarından kültür hizmetlerine, çevre düzenlemelerinden eğitim faaliyetlerine kadar son bir yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hizmet, yatırım ve çalışmalar yer aldı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bu üç yıllık zaman zarfında şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet verdik. Hiç kredi kullanmadan önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Her geçen gün daha da büyüyüp gelişerek ayakları yere basan, yaşanabilir bir ilçe meydana getirdik. Canik'i kısa sürede ses getiren bir ilçeye dönüştürdük” dedi.

“Hizmet ve yatırımlar hız kesmeyecek”

Kısa sürede büyük mesafe kat ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni yatırımlarla birlikte ilçeyi hak ettiği yere getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, birlik ve beraberlik içerisinde devam eden hizmet ve yatırımların ilerleyen yıllarda da hız kesmeden, kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. Toplantıda meclis üyelerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Sandıkçı, “Sorumluluğunu üstlendiğimiz ilçemizde, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı gözetmekle yükümlüyüz. Bu konuda daha çok hassasiyet göstermemiz gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantının devamında 2021 yılı Denetim Komisyon Raporu teklifi Meclis Denetim Komisyon Başkanı Nurullah Hekimoğlu tarafından meclise bilgi olarak sunuldu. Ayrıca toplantıda bu yıl mecliste görev yapacak İhtisas Komisyonu seçimi açık oylama ile yapıldı. Gizli oylama ile yapılan encümen üyeliği seçiminin ardından toplantı sonlandırıldı.