Canik büyük yatırımlara kavuşuyor

Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç'in açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sözlerine buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Canik Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar hakkında davetlileri bilgilendiren Sandıkçı, yıl sonuna kadar bitirmeyi planladıkları projelerle sözlerine devam etti.

"Dev projeler hızla tamamlanıyor”

Canik ilçesine 5 yıl içerisinde çok büyük yatırımlar kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yapımı devam etmekte olan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hükümet Konağı, Emlak Konut projesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi. İlçede inşa edilecek Şehir Hastanesi'nin çalışmalarına başlandığını belirten Başkan Sandıkçı, Temmuz ayında temel atma töreninin gerçekleştirileceği bu projenin çok büyük bir yatırım olduğunu belirtti. Çok fonksiyonlu bir kütüphaneyi de ilçeye kazandıracaklarını dile getiren İbrahim Sandıkçı, bu projenin ilçe için büyük bir yatırım olacağının altını çizdi. 100. Yıl Bulvarı devam çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Sandıkçı, ilçeye kazandırılacak kapalı spor salonu, ticaret merkezi gibi pek çok projenin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

“İmar çalışmalarını tamamlıyoruz”

İlçedeki imar çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, parselleme işleminin tamamlanmasıyla tapu hisselerinin halka teslim edileceğini söyleyerek, “Vatandaşlarımız 1 ve 21 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilirler. Canik merkez ve kırsal bölgelerde gerçekleşecek parselasyon faaliyetleri sonucu ilçenin tüm imar çalışmaları tamamlanacak. İmar çalışmalarıyla ilgili kimseye iltimas tanımadık. Herkes toprağında kalacak. Kimse ata toprağını terk etmeyecek” dedi.

“Hizmet etmekten geri durmayın”

Muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada kırsal alanlara yapılan yatırımları artıracaklarını ifade eden Sandıkçı, vatandaşlara hizmet götürürken daha adil olunması gerektiğine vurgu yaptı. Sandıkçı, "Oy kaygısı gütmeksizin bütün vatandaşlara aynı hizmeti vermekle sorumluyuz. Sakın ola ki hizmet götürürken oy gelen, oy gelmeyen yer diye ayırım yapılması” diye konuştu.

Muhtarların da söz alarak görüşlerini ifade ettiği toplantıda birlik ve beraberlik içinde hizmet vermenin önemine vurgu yapan davetliler, bu davetten dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Konukların icabetinden dolayı onlara memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yatırımlarımızı daha hızlı gerçekleştirebilmek için Canik İlçesi olarak tek ses olmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize daha hızlı ulaşırız. Muhtarlarımız ve parti meclis üyelerimizin bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Canik Kültür Merkezi'nde kahvaltı programının ardından başlayan toplantıya AK PARTİ, CHP, İYİ PARTİ ve MHP Canik ilçe başkanları ile Canik Meclis üyeleri; Canik Muhtarlar Derneği Başkanı ile ilçeye bağlı Mahalle muhtarları katıldı.