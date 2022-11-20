Canik Çocuk Kitapları Günleri başlıyor

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarının da katılacağı ‘Canik Çocuk Kitapları Günleri' etkinliği, 22-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Canik Çocuk Kitapları Günleri' etkinliğinde binlerce farklı kitap stantlardaki yerini alacak, söyleşi ve imza günleriyle çocuklar yazarlarla bir araya gelecek. Çocuklar için birçok etkinliğin düzenleneceğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu anlamlı etkinliğimizde ülkemizin önde gelen yazarları ve yayınevleri yer alacak. Çocuklarımız imza günleri ve söyleşi programlarında yazarlarımız ile bir araya gelecekler, birçok eğlenceli aktivite yer alacak” diye konuştu.

Çocukların zihinsel ve kişisel gelişimleri için kitap okumaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sandıkçı, tüm aileleri çocuklarıyla birlikte 22-27 Kasım tarihleri arasında gün içinde açılacak stantlara davet etti.