Canik Hayvan Pazarı açıldı: Küpesiz ve pasaportsuz kurbanlıklar alınmıyor

Samsun'da Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı açıldı.

Kurbanlık hayvanlar, Canik Belediyesi veteriner hekimlerince tek tek kontrol edilerek pazara kabul ediliyor. Dereler Mahallesi'nde kurulan ve güvenliği Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sağlanan ve 7 gün 24 saat kamera sistemi ile takip edilen Canik Canlı Hayvan Pazarı'na küpesiz ve pasaportsuz kurbanlıklar alınmıyor.

“Her detayı ile örnek bir pazar alanına sahibiz”

Canik Canlı Hayvan Pazarı'nda vatandaşlar ve kurbanlık hayvan satıcıları için gerekli tüm imkânların bulunduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canlı Hayvan Pazarımızda vatandaşlarımız ve yetiştiricilerimiz için tüm imkânları sunmaktayız. Her sene olduğu gibi modern yapısı ve hizmet alanıyla Karadeniz Bölgesi'nde örnek gösterilen Canlı Hayvan Pazarımızda şehir dışından ve şehir içinden birçok üreticimizi ağırlayacak, vatandaşlarımızın steril bir ortamda kurban ibadetini gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Her detayı ile örnek bir pazar alanına sahibiz. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar için ayrı alanlar oluşturduk. Vatandaşlarımız ekiplerimiz eşliğinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık hayvan alış satış işlemlerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yer almak isteyen satıcıların pazar alanında bulunan idari binaya başvuruda bulunabileceği belirtilirken, hayvan pazarının Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.