Canik Hükümet Konağı yükseliyor

Dr. Zülkif Dağlı, inşaat çalışması devam eden 'Canik Hükümet Konağı'nın tamamlanması ile vatandaşların kamu hizmetine daha kolay ulaşacağını söyledi.

Toplam inşaat alanı 6 bin 757 m2 olarak projelendirilen Canik Hükümet Konağı tamamlandığında Kaymakamlık, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere Canik'te faaliyet gösteren kamu kurumları tek çatı altında toplanacak.

Projeyi yerinde inceleyen Vali Dağlı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı. Canik Hükümet Konağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, “Her geçen gün gelişen ve artan nüfusuyla Samsunumuzun sanayi ve ticaret merkezlerinden olan Canik ilçemizde, inşaat süreci devam eden Hükümet Konağımız, her türlü teknik detay değerlendirilerek tasarlanmıştır. Fiziki şartları itibarıyla çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde projelendirilen Hükümet Konağımız ayrıca geleneksel mimari dokusuyla tarihi ve kültürel değerlerimizi de yansıtacaktır. İlçemizde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarımız projenin tamamlanmasıyla tek bir adreste toplanacak, böylece vatandaşlarımızın, sunulan kamu hizmetine ulaşması daha hızlı, yürütülen iş ve işlemler daha sağlıklı ve daha etkin olacaktır. Yeni hizmet binamızın şehrimize ve Canik ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni projeler ve yeni yatırımlarla Samsunlu hemşehrilerimize ve bölgemizin gözdesi şehrimize yeni değerler kazandıracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.