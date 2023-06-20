Canik Keşif Kampüsü'nde öğretmenlere eğitim

Canik Keşif Kampüsü'nde Milli Teknoloji Hamlesine ışık tutacak eğitmenler yetiştiriliyor. Bu çerçevede Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek olan öğretmenlerin eğitimleri devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi, Öğretmen Akademisi eğitimleri kapsamında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim verecek olan öğretmenlere 11 farklı eğitim modülü çerçevesinde eğitim verilecek. Canik'te gerçekleşen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan öğretmenler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde bilim ve teknoloji alanında öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler alacak.

Canik'te hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde eğitim verecek olan öğretmenler yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. T3 Vakfı tarafından Canik Keşif Kampüsü'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi, Öğretmen Akademisi eğitimleri kapsamında Canik Keşif Kampüsü, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere bilim ve teknoloji alanında eğitim verecek olan öğretmenlere 11 farklı eğitim modülü çerçevesinde alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek. Öğretmenler, eğitimler çerçevesinde ‘Tasarım ve Üretim', ‘Robotik ve Kodlama', ‘Elektronik Programlama', ‘Nesnelerin İnterneti', ‘İleri Robotik', ‘Siber Güvenlik', ‘Yazılım Teknolojileri', ‘Mobil Uygulama', ‘Enerji Teknolojileri', ‘Yapay Zekâ', ‘Havacılık ve Uzay Teknolojileri', ‘Malzeme Bilimi' ve ‘Nanoteknoloji' konuları olmaz üzere toplam 11 farklı konuda eğitim alacak. Öğretmenler, akademide gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ardından yeni eğitim öğretim yılında Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde öğrencilere eğitim verecek.