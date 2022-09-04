Canik Kısa Film Yarışması'nın ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

TEKNOFEST KARADENİZ çerçevesinde düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması'nın birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

TEKNOFEST 2022 etkinliklerinde Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması'nın kazananı açıklandı. Değerlendirme sonucunda “Kızıl Kuzgun” adlı filmiyle birincilik ödülü Yasir Yıldırım'a, “Hayallerin Uçuşu” adlı filmiyle ikincilik ödülü Ahmet Duvar'a ve "Biz Hepimiz" adlı filmiyle üçüncülük ödülü Hakan Gül'e takdim edildi. Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması TEKNOCANİK 2022 Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise “İstikbal Köklerde” adlı filmiyle İbrahim Said Sürmeli oldu. TEKNOFEST KARADENİZ'de gerçekleşen ödül töreninde birinci olan “Kızıl Kuzgun” adlı kısa film ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması'nda birinciliği elde eden filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL ödül verildi. Yarışmada TEKNOCANİK 2022 Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film ise aksiyon kameranın sahibi oldu.

Gerçekleşen ödül töreninin unutulmayacak bir hatıra olarak kalacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST'te gerçekleştirdiğimiz ödül töreninde birinci olan kısa filmimiz ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. TEKNOFEST etkinliklerinde ilk kez düzenlenen kısa film yarışmamıza yurt içinden ve yurt dışından yoğun bir ilgi ve katılım olması bizleri gerçekten çok sevindirdi. Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması ödül töreni bizler ve yarışmacılarımız için unutulmaz bir hatıra olarak akıllarımızda yer alacak. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmayı hedefleyerek düzenlediğimiz kısa film yarışmamızın dereceleri jüri üyelerimizin değerlendirmeleri ile belirlendi” diye konuştu.