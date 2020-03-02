Canik Meclisi İdlib saldırısını kınadı

Canik Belediye Meclisi İdlib'de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Canik Belediye Meclisi 2020 yılı Mart Dönemi 3. Birleşim 1. Oturumu Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirildi. Beş gündem ve iki gündem dışı maddelerinin görüşüldüğü toplantıda İdlib'de Suriye rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısına okunan kınama bildirisi ile tepki gösterildi.

Atakum Proje İmam-hatip Lisesi öğrencilerinin de uygulamalı eğitim olarak katıldığı mecliste gündem maddeleri görüşülmeden önce İdlib şehitleri bir öğrenci tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Canik Belediye Meclisi adına Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Sefa Özdemir tarafından kınama bildirisi okundu.

Kınama bildirisinde, “Güneydeki sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye ve buradaki terör unsurlarını temizlemeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı kınıyoruz. Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında büyük başarı sağlayan ve terör unsurlarına hak ettikleri ağır darbeyi vuran Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin oyunlarını da bir bir bozmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi ‘Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır'. Bugün Suriye sınırları içerisinde bu mücadeleyi vermezsek, yarın kendi topraklarımızda bu mücadelenin çok daha fazlasını vermek zorunda kalacağımız aşikardır. Tam da bu nedenle Suriye meselesi bir beka meselesidir. Kahraman ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin her daim yanındayız ve destekçisiyiz. Gün askerlerimizin moral motivasyonunu sağlayacak şekilde tek ses tek nefes olma günüdür. Hain saldırıda şehit olan 33 kahraman vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz” denildi.

Konu hakkında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “Sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye ve buradaki terör unsurlarını temizlemeye çalışan Ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 33 kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadele eden kahraman askerlerimiz içindir. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

5 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında iki gündem dışı madde oy birliği ile gündeme alındı. Gündem dışı olarak AK Parti Grubu Suriye'nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu şehit olan P. Uzm. Onb. Tayfun Pekel'in isminin yaşatılması için, Canik'de uygun bir yere isminin verilmesini teklif etti. Yine İyi Parti Grubu tarafından Tayfun Pekel'in ebedi istirahatgahının uygun bir şekilde Canik meclis üyeleri huzur haklarıyla yapılması teklif edildi. Her iki teklif oy birliği ile gündeme alınıp ilgili komisyonlara havale edildi.