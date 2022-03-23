Canik ‘sıfır atık belgesi' almaya hak kazandı

Canik Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘sıfır atık belgesi' almaya hak kazandı.

Hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından söz ettiren Canik Belediyesi, ilçede kurmuş olduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık belgesi almaya layık görüldü. Bakanlık tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürü Ömer Bolat'ın elinden alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakma adına ilçede çevre dostu projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

‘Sıfır Atık' kavramı hakkında değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürü Ömer Bolat, ‘Sıfır Atık' çalışmaları ile amaçladıkları sonucun insanlarda atık bilincini azaltmak ve çevredeki atık miktarını minimum düzeye indirmek olduğunu söyledi. Bolat, “Çöp diye nitelendirdiğimiz atıklar enerjiye dönüştürülme özelliği hasebiyle milli değere sahip bir hammaddedir aslında. Bu tesislerde ayrıştırılacak olan atıklar bizim için değere dönüşecek” dedi.

“Her atık çöp değil”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırdıkları bu tesis sayesinde ayrıştırılarak toplanan atıkların hammaddeye dönüşerek tekrar ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Her atığın çöp olmadığı bilincini toplumda yerleştirmek gerektiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Önemli olan bu tesisin işlevselliği ve sürdürülebilir olması. Amacına uygun olarak kullanılması, sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Bu uygulamayı bütün evlere indirgemeyi hedefliyoruz. Böylece evlerdeki atıklar çöpe atılmadan önce ayrıştırılarak geri dönüşüm ürünü olarak değerlendirilmiş olacak. Evlerdeki atıkları türlerine göre ayrıştıran ev hanımlarını ödüllendireceğiz. Bu şekilde onları da teşvik etmiş olacağız” diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, projeye verdikleri katkıdan dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürü Ömer Bolat ile onun nezdinde tüm müdürlük çalışanlarına ve Canik Belediyesi'nde görev yapan tüm proje arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

Katılımcılarla birlikte düzenlenen pasta merasiminin ardından İbrahim Sandıkçı ile Ömer Bolat, atıkların türlerine göre ayrıştırılarak toplandığı Canik Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni gezerek tesislerde incelemelerde bulundu. Toplu fotoğraf çekimi ile ziyaret programı son buldu.