Canik Sinema Akademisi'nde sertifika heyecanı

Canik Sinema Akademisi'nde eğitim alan gençlere sertifikalarını veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz burada edindikleri tecrübelerle gelecekte sinema alanında önemli çalışmalara imza atacaklar” dedi.

Dijital medya ve sinema alanında gençlere yönelik düzenlenen eğitim çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gelişen teknoloji ile beraber büyük bir değişime uğrayan medya alanında gençlerimizin kendilerini geliştirmesi adına eğitim almalarını çok ciddi bir şekilde önemsiyoruz. Belediyemiz bünyesinde gençlerimize yönelik bilim, teknoloji ve medya ile ilgili eğitim çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gençlerimiz aldıkları eğitimlerle dönüşen ve gelişen çağı yakalayacak ve kendisinden sonraki nesillerin yetişmesine vesile olacaklar” diye konuştu.

“Gençlerimizin fikirlerini bizlerle paylaşmalarını önemsiyoruz”

Canik Belediyesi olarak gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, “Gençlerimizin farklı alanlardaki fikirlerini bizlerle paylaşmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin ürettiği ve geliştirdiği tüm çalışma ve projelere destek vermeye gayret gösteriyoruz. Onlardan sadece hazırladıkları projelerin sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelecekte sinema alanında önemli çalışmalara imza atacaklar”

Canik Sinema Akademisi'nde gençlerin aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle sinema alanında önemli çalışmalar yapacağını belirten Sandıkçı, “Gençlerimiz Canik Sinema Akademisi'nde aldıkları uygulama eğitimleri çerçevesinde sinema alanında ilk çalışmalarını ilçemizde gerçekleştirdi. İnşallah burada edindikleri tecrübelerle gelecekte sinema alanında önemli çalışmalara imza atacaklar” şeklinde konuştu.

“Değerlerimize uygun eserler üreterek alana katkı sağlayacaklar”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin aldığı eğitimlerle yerli ve milli duruş sergileyen eserler üreterek sinema alanına katkı sağlayacaklarını belirtti. Sandıkçı sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerimize Canik Sinema Akademisi'nde senaryo yazarlığı, yönetmenlik, kurgu eğitimleri başta olmak sinema alanında çeşitli konu başlıklarında alanında uzman eğitmenler tarafından kapsamlı bir eğitim verdik. Gençlerimiz burada aldıkları eğitimlerle gelecekte kendi senaryolarını yazacak, kendi filmlerini çekecek ve sanatın bu dalında değerlerimize uygun, özgün, yerli ve milli eserler üreterek bu alana katkı sağlayacaklar.”

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Samsun İl Kültür Turizm Müdürü ve Samsun İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Adnan İpekdal, Fidan Sanat Vakfı Genel Sekreteri Cemil Nazlı, Samsun İnsan Hak ve Hürriyetler İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yeşil katıldı.