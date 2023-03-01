Canik ve Elbistan ‘kardeş şehir' oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi ile Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi kardeş şehir oldu.

Canik Belediye Meclisi'nin 2023 yılı Mart ayı dönemi 1. birleşim 1. oturum toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Canik Belediye Meclis üyeleri toplantının açılışında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın Canik Belediyesi'nin afet bölgesinde gerçekleştirdiği ve devam eden çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdiği, gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar okundu.

Depremzedelere yönelik çalışmalar hakkında belediye meclis üyelerine bilgi veren Başkan Sandıkçı, “Ülkemizi derinden üzen depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak adına seferber olduk. Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekiplerimizi ve mobil mutfağımız Gönül Sofrası'nı ve gerekli ekipmanları hemen bölgeye sevk ettik. Yardım tırlarımızı koordineli bir şekilde bölgeye gönderdik. CAK Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz gerçekleştirdiği koordineli çalışmalar neticesinde nice canlarımıza umut oldu. Mobil Mutfağımız Gönül Sofrası ile depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Ekiplerimiz deprem bölgesinde cansiperane bir şekilde çalıştılar. Gece gündüz demeden çaba sarf ettiler. Fedakârca, gönülden ve özverili bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Depremzedelerin ihtiyaçları Destek Marketi'nden karşılanıyor

İlçeye gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve onlar için market kurulduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzede kardeşlerimiz için Canik Belediyesi Destek Marketi oluşturduk. Gıda, giyim, bebek ürünleri, temizlik ve hijyen ürünleri başta olmak üzere temel ürünlerin hepsinin yer aldığı Destek Marketimizden depremzede kardeşlerimiz tüm ihtiyaçlarını belediye personelimiz eşliğinde alabiliyor. Depremden etkilenerek ilçemize yerleşen depremzede kardeşlerimizin ihtiyaç takibini personellerimizle birlikte düzenli olarak gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Canik ve Elbistan kardeş şehir oldu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın belediye meclis üyelerine gerçekleştirdiği bilgilendirmenin ardından gündem maddeleri görüşmelerine geçildi. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Belediyesi ile kardeş şehir bağı kurulması oy birliği ile kabul edildi.