İhlas Haber Ajansı

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Canik zabıtasından market denetimi

Samsun’un Canik Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketleri denetledi.

Samsun'un Canik Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketleri denetledi.


Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market reyonlardaki ürünleri tek tek inceledi; reyon ve kasa fiyatları ile ürün gramaj kontrollerini gerçekleştirdi.


Vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına hijyen ve son tüketim tarihi kontrollerini yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirdikleri bilgisini verdi.

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