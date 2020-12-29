Canik'in tercihi Büyük Anadolu

Sözleşme ile birlikte belediye çalışanları ve birinci yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilecekler.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda Canik Belediye Başkanlığı ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında Kurumsal Sağlık Anlaşması imzaladı. Anlaşma ile birlikte Canik Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanacaklar.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Alanımızda yaptığımız çalışmalar, verdiğimiz hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla şehrimizde kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşunun yönetici ve başkanlarına ziyaretler gerçekleştirmekteyiz. Bugün Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı Bey ile bir araya geldik. Kendisine sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak sağlıkta 23 yıllık tecrübesi, akademik uzman kadrosu, alanında geliştirilmiş son teknoloji ekipmanlarıyla sadece ilimizden değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet vererek şifa dağıtmaktadır. Bu anlamda hizmetlerimizden daha geniş kitlelerin yararlanması açısından Kurumsal Sağlık Sözleşmesi imzalamaktayız. Sözleşme gerçekleştirdiğimiz Canik Belediyesi ailesine de hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, "Büyük Anadolu Hastaneleri ile Kurumsal Sağlık Sözleşmesi imzaladık. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Kurumsal İlişkiler Uzmanları Hüseyin Zorlu ve Alper Sayar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.