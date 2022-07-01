Canikli milli sporcu dünya ikincisi oldu

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Gürkan Uncuoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı genç yeteneklerden Gürkan Uncuoğlu Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ülkemize gurur yaşattı

Dünya Para Atletizm Grand Prix Şampiyonası'nda cirit atma branşında mücadele eden Canikli milli sporcu, 34 m cirit atarak dünya ikincisi oldu. Şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olan Canikli milli sporcu elde ettiği başarıyla ülkemize gurur yaşattı.

Başkan Sandıkçı milli sporcuyu tebrik etti

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, milli sporcu Gürhan Uncuoğlu'nu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Dünya şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Gürhan Uncuoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Canikli sporcumuzun dünya şampiyonasında ikinci olması gerçekten hepimizi gururlandırdı. Milli sporcumuzun başarısında katkıda bulunan ailesine, hocalarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.