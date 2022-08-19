Canikli öğrenciler ecdadın izinde

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programına katılan ilçedeki öğrenciler AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından yolcu edildi.

“Gençlerimizi şüheda diyarı Çanakkale'ye uğurluyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki gençleri her fırsatta tarihi ve manevi değerleri olan şehirlerle buluşturduklarını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizi nice zaferlere şahitlik eden şüheda diyarı Çanakkale'ye uğurluyoruz. Gençlerimizden istirhamım ziyaret ettikleri noktalarda ecdadımızın vatan uğruna verdikleri mücadeleyi zihinlerinde canlandırmaları ve yüreklerinde hissetmeleridir. Gençlerimizi tarihi ve manevi değerleri olan şehirlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Vatan uğrunda şehit olmuş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Öğrenciler üç gün boyunca sürecek Çanakkale ve Bursa gezisinde Çanakkale Şehitliği, Conk Bayırı, Gelibolu Yarımadası, Bursa Ulu Cami, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri gibi bir çok tarihi ve manevi mekanları ziyaret edecekler.