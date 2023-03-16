Canikli sporcu Türkiye şampiyonu

Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda bütün rakiplerini eleyen Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Mübeyyin Parlak Türkiye şampiyonu oldu.

Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Mübeyyin Parlak 14-15 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler ve U23 Muaythai Türkiye Şampiyonası final müsabakasında rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Gerçekleşen şampiyonada Canik Belediyespor Kulübünü alt genç erkekler 45 kiloda temsil eden Mübeyyin Parlak, elde ettiği zaferle milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Canikli sporcular Türkiye'yi temsil edecek

Minikler, Yıldızlar, Gençler ve U23 Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Mübeyyin Parlak 21-28 Mart 2023 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer almaya hak kazandı. Şampiyonda farklı kategorilerde birinci olan Canikli sporcular Mübeyyin Parlak, Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı terletecek.

Başkan Sandıkçı sporcuyu kutladı

Canikli sporcu Mübeyyin Parlak'ı başarılarından dolayı kutlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılacak olan tüm Canikli sporculara başarılar diledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran Canikli sporcumuz Mübeyyin Parlak'ı canı gönülden kutluyorum. Düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Mübeyyin Parlak, Berkay Sezgin Demir ve Yiğit Keskin'e başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarıları daim olsun. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan da zaferlerle döneceğiz. Sporcularımızın başarılarında katkıda bulunan ailelerine hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.