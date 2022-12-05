Canikli sporculardan altın madalya

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Samsun Alt Minikler Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Samsun'da düzenlenen Alt Minikler Boks Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergilediler. Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Mustafa Eren Doğan 38.5 kiloda, Yiğit Keskin 34 kiloda ve Berkay Sezgin Demir 32.5 kiloda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sporcuları göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sporcularımızı göstermiş olduğu başarılardan dolayı yürekten kutluyorum. İlçemizde spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle binlerce sporcu yetiştirmenin ve milli takımımıza pek çok sporcu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımız ülkemizde ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırıyor. Sporcularımız daha nice şampiyonluklara ve başarılara imza atacaklar. Sporcularımızın başarılarında katkısı bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.