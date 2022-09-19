Canik'te 1 saat içinde 200 kilogram atık toplandı

Canik Belediyesi tarafından iklim değişikliğine, küresel ısınmaya, çöp körlüğüne ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Dünya Temizlik Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

“Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için çalışıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinlikte yaptığı konuşmasında ilçede çevre kirliliği ve iklim değişikliğini önlemek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz çevre dostu projelerimizle dünyanın geleceğini tehdit eden çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm üretme noktasında ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızda ve gençlerimizde çevre bilincinin oluşması için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlendiğimiz Sıfır Atık Köyü'nü, evsel atık oluşumunu azaltarak geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimini sağladığımız Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ve Çöp Aktarma İstasyonu Transfer Merkezi'ni ilçemizde hayata geçirdik. İlçemizin pek çok noktasına yerleştirdiğimiz Mobil Atık Getirme Merkezleri'nde geri dönüşüm ve sıfır atık alanında sürdürdüğümüz çalışmalarımıza ilçe halkımızı da dâhil ederek gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Resim yarışması ödülleri verildi

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Çocuk Gözünden Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Resim Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasıyla çocukların dünyanın sorunu haline gelen çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmelerini hedeflediklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Yirmi birinci yüzyılda tüm dünyanın sorunu haline gelen çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili çocuklarımızı bilinçlendirmeyi amaçladık. Bunu yaparken de resim sanatı sayesinde eğlenmelerini sağlamış olduk. Yarışmaya katılan bu çocuklarımız temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için kurdukları hayallerini resimleriyle bizlere anlattı. Bu yarışma sayesinde birbirinden güzel, bir o kadar da hayal gücü yüksek çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olduk. Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza çeşitli hediyeler verdik. Onların eğlenmesi, üretmesi ve bilinç kazanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti” şeklinde konuştu.

Resimler temizlik araçlarında sergilenecek

“Yarışmaya katılan çocukların temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için kurdukları hayallerini resimleriyle anlattığını söyleyen Başkan Sandıkçı, yarışmada dereceye giren eserlerin dijital ortamda tasarlanarak Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları üzerinde sergileneceğinin müjdesini verdi.

200 kilogram atık toplandı

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Temizlik Günü Etkinliği kapsamında davetliler ve öğrenciler tarafından atık toplama faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında yaklaşık bir saat içerisinde 200 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar görevliler eşliğinde ayrıştırılmak üzere Canik Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Sedat Kurnaz, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, etkinlik paydaş kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.