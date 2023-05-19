Canik'te 19 Mayıs coşkusu

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği etkinliklerle gençler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlandı.

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen birbirinden özel etkinliklerle gençler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. 7'den 70'e tüm vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kutlama etkinliklerinde gençler ve ilçe halkıyla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onların bayramını tebrik etti. Etkinlikler kapsamında ilçede düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde gençlerle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, üstü açık otobüsle ilçe turu atıp, vatandaşların bayramını kutladı. Sandıkçı, bayramın tadını doyasıya çıkaran gençlere ve çocuklara hediyeler verdi.

Canik'in her köşesinde bayram sevinci yaşandı

Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği özel etkinliklerle vatandaşlar ilçenin dört bir köşesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünü coşku ve sevinçle kutladı. İlçede düzenlenen etkinlikler kapsamında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençler ve milli sporcular ile birlikte üstü açık otobüsle ilçe turu attı. Canik'in tüm mahallelerini otobüsle ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı ve gençler, vatandaşlarla birlikte bayram sevincini paylaştı. Başkan İbrahim Sandıkçı, mahallelerde buluştuğu gençlere ve çocuklara bayram hediyesi verdi. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Kurtuluş Mücadelesi'nin kahramanları saygı ile anıldı.

Öğrencilerle birlikte Gençlik Yürüyüşü'nde bir araya gelen Başkan Sandıkçı, onlarla birlikte 8 buçuk kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş parkurunu tamamlayan gençler, Söbüce mevkiinden başlayan ve Gültepe paraşüt alanında noktalanan yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Canik'te düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Bir Adım Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Emrah Aksu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (AKUB), milli sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Canik Belediyesi yürüyüşün ardından katılımcılara ikramlarda bulundu.

“Gençlerimiz bağımsızlık ruhunu yüreklerinde taşıyor”

Gençlerin bayramını kutlayan Sandıkçı, “Kurtuluş meşalesinin şehrimizde yakıldığı, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 19 Mayıs'ı gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte coşku içerisinde kutladık. Ecdadımızın her türlü zorluğa göğüs gerdiği ve bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı 19 Mayıs'ın o tarifsiz ruhunun gençlerimizde olduğunu bir kez daha müşahede ettik. Gençlerimiz bağımsızlık ruhunu yüreklerinde taşıyor. Bizler geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimiz için durmayacak, onlar için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah gençlerimiz ecdadımızdan miras aldığı bağımsızlık, birlik ve beraberlik ruhunu, sonraki nesillere aktaracak, bilimde, teknolojide, sanatta ve her alanda dünyada ses getiren çalışmalara imza atacaklar. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.