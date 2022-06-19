Canik'te 40 gün camiye giden çocuklar bisiklet kazanacak

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan organizasyonla ilçedeki çocukları teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla bisiklet hediye ediyor. 20 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında toplam 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazı için camiye giden 7-14 yaş grubu tüm çocuklara bisiklet dağıtılacak.

Çocuklarının cami ile teşvik edilmesinden velilerin de büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarımız üç aylık bir yaz tatili sürecine girmiş oldu. Onlar bu tatilde gündüzleri koşup oynayacak, spor yapacak, sosyal faaliyetlerde bulunacak. İstedik ki camilerimizin manevi atmosferiyle bu süreçte onların ruhunu da dinlendirmiş olalım. İlçe Müftülüğümüzle birlikte böyle bir uygulama başlattık. Bu organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Organizasyona katılmak isteyen 7-14 yaş grubu çocukların kayıt için kendi mahallesindeki camilere başvuru yapabileceği bildirildi.