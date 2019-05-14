Canik'te 7/24 hizmet

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın ve yönetimi Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret etti. Apaydın, tebrik ettiği Başkan Sandıkçı'ya yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu ve başarı diledi. TŞOF Başkanı Apaydın ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandıkçı, Canik'i her alanda gelişmiş bir ilçe yapmak için 7 gün 24 saat çalışacaklarını söyledi.

“Her alanda hizmet”

Yaptıkları hizmetlerle gönüllere dokunacaklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, “İnsanı merkezine alan bir anlayış içerisinde sizler gibi değerli, tecrübeli başkanlarımızın destekleriyle Canik ilçemizi her alanda kalkındırmaya, yeniden ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. İlçemizi eğitimde, sporda, kentsel dönüşümde, kültürde ve sanatta olduğu gibi ulaşımda da olduğu yerden daha yukarılara taşımak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ulaşım problemi çözülecek”

Belediyecilikte çığır açmış bir partinin belediye başkanı olarak halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen bir anlayışıyla hizmet üretmeyi gaye edindiklerini belirten Sandıkçı, “Mesai kavramı gözetmeden 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla ilçe halkımızın gönlünde yer bulmaya, gönlüne dokunmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler durmadan, yorulmadan ilçemizde ulaşım anlamında da gerekli olan çalışmaları titizlikle yürüterek, üreteceğimiz çözümlerle sorunsuz bir Canik için çalışmalarımız süratle devam ediyor” diye konuştu.