Canik'te akademi hazırlık kursları

Canik Belediyesi gençleri akademi sınavlarına hazırlıyor

Canik Belediyesi ilçede gençlerin eğitimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede özel yetenek sınavlarına girecek gençlere yönelik ücretsiz eğitimlerin verileceği Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları kayıtları başladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları'nda gençlere alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim verileceğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin mesleki hedeflerine ulaşması, sınavlara etkili ve verimli bir şekilde hazırlaması adına ücretsiz eğitimlerimize devam ediyoruz. İlçemizde özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlerimize alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim vereceğiz. Özel olarak hazırladığımız antrenman programı eşliğinde parkurlara hazırlanacaklar. İlçemizde gençlerimizin hedefledikleri başarıya ulaşması ve kendilerini geliştirmeleri için farklı alanlarda ücretsiz eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları(BESYO) ve Bekçilik sınavlarına yönelik parkur eğitimi verecek. Düzenlenecek kurslara katılmak isteyen gençler Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'ne başvuru yapabilecek.