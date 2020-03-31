Canik'te ambalajsız ekmek satışına izin yok

Ambalajsız ekmek satışına müsaade edilmiyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçede bulunan fırınlara, marketlere, pastanelere, elle temas eden gıda ürünlerinin satışı yapılan işletmelere virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.

"Ambalajsız satışa izin yok"

Belediye zabıta ekipleri, fırınlarda pastaneler ve bakkallarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulunuyor. Bone ve eldiven denetimlerinin yanında, ruhsat, ortam hijyeni, ekmek gramajı ve etiket kontrolü ile personel kıyafetlerini denetleyen ekipler, fırın ve marketlerde ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini esnafa anlatıyor. Hijyen ve salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağı esnaflara hatırlatılıyor

Belediye Zabıta Müdürlüğü personelleri bir araya gelerek "Biz Sizin İçin Buradayız, Siz de Bizim İçin Evde Kalın" yazılı kağıtlarla Canik halkına evde kalın mesajı verdi. 7/24 Canik halkının sağlıklı yaşaması için çalışmalarının devam ettiğini söylediler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan, salgın hastalığın önlenmesi kapsamında belediye olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek her türlü önlemi almak zorundayız. Çalışmalarımızı bu kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçemizin tamamında hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Bu zorlu günlerde özverili bir şekilde çalışma gayreti gösteren personellerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de hem çalışanlarımız için, hem de kendi sağlığımız için salgın riski ortadan kalkana kadar evimizde kalalım. Sağlıklı kalalım" dedi.