Canik'te bayram temizliği

Canik Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde yoğun bir şekilde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde ilçede bulunan caddeler ve sokaklar yıkanıyor. Ekipler, ilçede bulunan tüm parkları yıkayıp, özenle temizleyerek Ramazan Bayramı'nda çocuklar ve ailelerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda keyifli bir şekilde vakit geçirebilmeleri hazır hale getirdi.

Canik'te parklar çocuklar için hazır

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için ilçede hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından günler öncesinden planlı bir şekilde başlanan bayram temizliği çalışmaları kapsamında ilçede bulunan parklar temizlenerek Ramazan Bayramı için hazır hale getirildi. Ekipler, ilçedeki parklarda çocuklar ve ailelerin bayramda sağlıklı ve keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri için yıkama, ot biçme ve mıntıka temizliği çalışmalarını titizlikle gerçekleştirildi.

Caddeler ve sokaklar temizlendi

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan caddeleri, sokakları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanlarını büyük bir özenle temizleyip pırıl pırıl yaptı. Çöp konteynerlerinin temizliğini bakım ve onarımlarını da gerçekleştiren ekipler Ramazan Bayramı için ilçenin dört bir yanını tertemiz yaparak bayram için hazır hale getirdi.