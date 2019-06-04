Canik'te bayramlaşma sevinci

Canik Belediyesi resmi bayramlaşma merasimini Belediye hizmet binasında gerçekleştirdi. Ramazan Bayramının 1'inci gününde gerçekleştirilen bayramlaşma merasimine, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Av.Ersan Aksu ve il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve yönetimi, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve yönetimi, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Rabia Bay Keser, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkan ve yönetimleri katıldı.

“Huzur içerisinde bir ramazan”

Yoğun bir Ramazan programının ardından bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; " Başı Rahmet ortası Mağfiret sonu Cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Bir ay boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, yardımlaşmayı, dayanışmayı hep birlikte yaşadık. İlçemizde mahallemizde sokağımızda akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ekmeğimizi suyumuzu aşımızı bölüştük. Canik Belediyesi olarak Ramazan ayını maneviyatına ruhuna yaraşır bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten bu Ramazan Canik'te huzur ve sükun içerisinde, gösteriş ve şatafattan uzak bir anlayışla geçirildi. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek kardeşlik ahdimizi yenilemek için önemli bir fırsattır.Başta Türk İslam aleminin hassaten şehit ve gazi yakınlarının ve tüm halkımızın Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın tüm gönüllere hanelere ilçemize şehrimize ülkemize İslam dünyasına huzur saadet ve selamet getirmesini diliyorum" dedi.

İbrahim Sandıkçı, bayramlaşma merasimine katılan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşıp katılımları nedeniyle teşekkür etti. Programda söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Cumhur İttifakı ruhunun önemine değinip merasime katılan herkesin bayramını kutlayarak kardeşlik mesajları verdi.

Karaaslan'dan tebrik

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Başkan Sandıkçı'yı tebrik ederek, " Manevi duyguların en üst seviyede olduğu, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yaşandığı mübarek Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Ramazan ayında tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Şimdi hep beraber bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşlik, yardımlaşma, kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı özel günlerdir. Bu günlerin kıymetini bilmek gerekiyor. Büyüklerimizi yaşlılarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızı, yetimlerimizi, öksüzlerimizi sevindirelim.

Vatan savunmasında hayatını feda eden tüm şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin ve Canikli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm gönüllere, insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum'' şeklinde konuştu.

Bayramlaşmaya katılan vatandaşlara çikolata ikramlarında bulunulurken Başkan Sandıkçı çocuklara bayram harçlığı dağıttı.