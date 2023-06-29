Canik'te besicilere hijyen paketi

Canik Belediyesi, ilçede Kurban Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda satışlarına devam eden kurbanlık hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek, hazırlanan hijyen paketlerini kendilerine teslim etti.

"Sağlıklı bir bayram için sahadayız"

Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satışlarına devam eden kurbanlık hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden ve onlarla tek tek sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi tarafından özenle hazırlanan hijyen destek paketlerini kendilerine teslim etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "İçerisinde genel temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı ve özenle hazırladığımız hijyen paketlerimizi ilçemizde konuk ettiğimiz kurbanlık hayvan yetiştiricilerimize teslim ettik. Ekiplerimiz, mübarek Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi ile karşı karşıya kalmaması adına ilçemizin dört bir köşesinde denetim ve temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Sağlıklı bir bayram için sahadayız. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum" dedi.