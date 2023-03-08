Canik'te cadde ve sokaklarda yoğun mesai

Canik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir kent ortamında yaşam sürdürmeleri için ilçe genelinde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanırken, vatandaşların hizmetine sunulan ‘Çöp Taksiler' ile 7/24 çöp toplama ve çöp konteyneri boşaltma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapıyor.

Cadde ve sokaklarda hummalı çalışma

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürülebilmeleri için temizlik çalışmalarına ara veremden devam ediyor. Büyük bir özenle temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, ‘Çöp Taksiler' ile günün her saati çöp toplama ve çöp konteyneri boşaltma işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçede bulunan cadde ve sokakları belirlenen program çerçevesinde düzenli olarak yıkıyor. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarla cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde temizleniyor.

Bakım ve onarımları yapılıyor

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerinin periyodik olarak bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Çöp konteynerleri ekipler tarafından bakteri oluşumunun önüne geçmek adına yıkanıyor. Ekipler, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına çöp konteynerlerini düzenli olarak kontrol ediyor.