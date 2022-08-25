Canik'te çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Sıbyan Okulları ve Kur'an Kurslarında öğrenim gören öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi veriliyor.

Çocukların erken yaşlarda sağlıklı yaşam şekli konusunda bilinçlenmeleri adına Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede bulunan Canik Belediyesi Sıbyan Okulları ve Kur'an Kurslarında öğrenim gören öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi kapsamında hijyen, beslenme, ağız ve diş sağlığı, ve ergen sağlığı konularında eğitimler veriliyor.

“Sağlıklı yaşam sağlıklı gelecek”

Alanında uzman eğitmenler tarafında çocuklara eğitim verildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yavrularımızın sağlıklı bir yaşam anlayışını benimsemeleri ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri için Canik İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber çocuklarımıza sağlıklı yaşam eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Sağlıklı yaşam sağlıklı gelecek diyerek alanında uzman eğitmenler tarafından çocuklarımıza hijyen konusunda dikkat etmeleri gereken kurallar, ağız ve diş sağlığının önemi, sağlıklı beslenme ve obezite riskine karışı korunma konularında eğitim verdik” dedi.

Canik Belediyesi Sıbyan Okulları ve Kur'an Kurslarında eğitimlerine devam eden öğrencilere hijyen, beslenme, ağız ve diş sağlığı, ve ergen sağlığı eğitimlerinin yanı sıra eğitmenler tarafından düzenli spor yapmanın önemi ve pratik egzersiz hareketleri konularında eğitim verildi.