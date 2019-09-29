İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canik'te denetimler sıkılaştı

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor.


İlçede rutin denetimlerine hız kazandıran Canik Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren fırınlarda genel temizlik, hijyen kuralları, iş kıyafetleri, unların depolama şartları, üretimde kullanılan alet ve ekipmanın temizliği, ekmek gramajı, terazi kontrolleri gibi kontroller gerçekleştirdi.


Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Canik Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Osman Çilingir, “Özellikle tarihi geçmiş ürünlerin çöp kenarlarına veya sokak ortasına bırakılmamasını, son kullanım tarihleri yaklaşan ürünleri ise işletmelerin aldıkları firmalara iade etmeleri veya imhasını sağlamaları gerektiği uyarısında bulunduk. Vatandaşların sağlık ve huzuru için kontrolleri sıklaştıracağız. Denetimlerimizdeki amacımız, üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, hijyen konusundaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve sorunları esnaflarımızla birlikte çözmektir" dedi.


Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinin temizliği, gramaj ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahipleri uyarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.