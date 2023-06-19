Canik'te doğa ile geometri buluşacak

Canik'te düzenlenen eğitimde bir araya gelen öğretmenler, sınıf dışı ortamlarda geometri öğretme metotlarını irdelenecek.

Samsun'un Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede düzenlenen TÜBİTAK 4004 çağrı kodlu "Her Yerde Geometri Öğrenirim Öğretirim” projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında bir araya gelen öğretmenler, ‘sınıf dışı ortamlarda geometri eğitimi', ‘öğrencilere geometriyi sevdirme', ‘günlük yaşamda öğrencilerin geometri formüllerini aktif olarak kullanabilmesi' konularında eğitim alacak. Öğretmenler, eğitimler çerçevesinde geleneksel öğretme metotlarının yanı sıra farklı geometri öğretme yöntemleri hakkında alanında uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilecek.

Canik'teki okullarda eğitim verecekler

İldeki farkı okullarda görevlerini sürdüren öğretmenler “Her Yerde Geometri Öğrenirim Öğretirim” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında Canik'te bir araya geldi. Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda başlayan proje kapsamında öğretmenler, ‘sınıf dışı ortamlarda geometri eğitimi', ‘günlük yaşamda öğrencilerin geometri formüllerini aktif olarak kullanabilmesi' ve ‘öğrencilere geometriyi sevdirme' ana konu başlıklarında alanında uzman isimlerden eğitim alacak. Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda 6 gün boyunca devam edecek olan proje kapsamında öğretmenlere, belirlenen ana konu başlıkları içerisinde ‘geometri öğretimi üzerine drama', ‘origami ile geometri', ‘çevrimdışı uygulamalarla geometri', ‘oryantiring ile geometri', ‘oyun ile geometri' konularında uygulamalı eğitimler verilecek. Öğretmenler, proje kapsamında düzenlenen eğitim programlarının ardından Canik ve Samsun'da belirlenen okullarda öğrencilere aldıkları eğitimler çerçevesinde geometri eğitimleri düzenleyecek.

Başkan Sandıkçı: “Bilgi toplumu oluşturmak için bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır”

“Geometri, bireylerin çevresini daha gerçekçi bir biçimde tanımasını ve analiz etmesini sağlarken, birçok bilim dalının merkezinde yer almaktadır” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları söyledi:

“Canik Orman Okulumuzda şehrimizin farklı okullarında görev yapan öğretmenlerimizi ağırlıyoruz. Öğretmenlerimiz projemiz çerçevesinde geometri öğretimi ile ilgili birçok konu başlığında eğitim alacaklar. Özellikle sınıf dışı ortamlarda ve doğada yeni geometri öğretme metotlarını öğrenecek, bilgilerine yenilerini ekleyecekler. Var olan bilgilerini ise tazeleme fırsatı bulacaklar. Bilgi toplumu oluşturmak için bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerimiz, problem çözme stratejilerinin önemli bir aracı olan geometriyi doğa ile bütünleştirecek. Projemiz kapsamında Canik'te ve şehrimizde belirlenen okullarda öğrencilerimize bu konuda eğitim verecekler.”