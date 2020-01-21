Canik'te "e-belediye" dönemi

Canik Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan 'E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'ne geçti.

Uzun zamandır Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni kullanan Canik Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bu modülü sonlandırarak, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Belediye Bilgi Sistemi Projesine geçti. Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanılması amaçlanıyor.

E-Belediye Bilgi Sistemi tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlıyor. Vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştiren sistemde aynı zamanda kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor.

Belediye olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz İçişleri Bakanlığının kullanıma sunduğu e-belediye sistemi ile sisteme entegre olan tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları tamamen sistem üzerinden elektronik ortamda yapmakta. Bu nedenle hem fiziksel evrak külfetinden hem de zamandan tasarruf etmekteyiz. Ücretsiz olan bu sistem sayesinde ekonomik anlamda da tasarruf sağlamış olmaktayız. E-Belediye Bilgi Sistemi'nin, uygulamada olan tüm modüllerini en aktif ve en etkin şekilde kullanan ilk belediyelerden birisiyiz. Bu anlamda Türkiye'de örnek belediye olarak gösterilmekteyiz. Sistem belediye hizmetleri, faaliyetleri, iş ve işlemlerini belediye başkanlarına ve yöneticilerine anlık olarak raporlamayı da sağlıyor. Sistem üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkanı da sağlanacak. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık istenmeyecek” diye konuştu.