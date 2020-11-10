Canik'te ‘Fahri Pandemi Müfettişleri' uygulaması

Çocuklar ve gençlerde farkındalık, büyüklerde ise sürece aktif katkının hedeflendiği Fahri Pandemi Müfettişleri uygulamasında, sivil toplum örgütleri, öğrenciler, öğretmenler ve toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket edilecek.

Yakalamak için değil, yakalanmamak için

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kovid-19 virüsü ile mücadeleyi hafife almak, ya da alışmak gibi bir şanslarının olmadığını ifade ederek, “ Biz dursak bile virüs durmuyor. Vaka sayılarındaki artış herkesin malumu. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarımız gerçekten inanılmaz bir çaba içerisindeler. Biz de başta ilçemiz olmak üzere ülkemizde son vaka görülene kadar çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Virüs tehdit olmaktan çıkana kadar da devam edeceğiz. Fahri Pandemi Müfettişleri uygulaması ile hedefimiz ceza vermek değil, süreci kuralları aksatmadan aktif katılım ile dinç tutmaktır. Derdimiz kimseyi yakalamak değil, yakalanmamasını sağlamak” dedi.

“Hayat en kıymetli hazinemiz”

İlçede yaşayan bütün vatandaşların hayatlarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Sandıkçı, “Her bir vatandaşımız ve onların her bir sevdiği için pandemi sürecinde nasıl büyük bir endişe taşıdığını birlikte yaşadık. Çoğu zaman kendimiz için değil, büyüklerimiz için endişe ettik. Onları korumak için hayattan neredeyse izole olduk. Yani kimse sadece kendi canının peşinde değildi. Sevdiklerimiz için evlerimizde kaldık, kepenk kapattık, maske taktık, sosyal mesafeye dikkat ettik. En yakınlarımıza bir şey olmasın diye ne sarılabildik, ne de yan yana gelebildik. Bu mücadeleyi hiç kimse sadece kendisi için yapmadı. Şimdi de hepimizin en kıymetli hazinelerinden biri olan yaşam hakkı için mücadeleye her zamankinden daha kararlı devam etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Sevdiklerimizi kaybediyoruz”

Kovid-19 virüsünün oldukça sinsi bir tehdit olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Artık ne olduğunu bildiğimiz ama bizi nerede yakalayacağını bilmediğimiz bir salgın ile karşı karşıyayız. Bu belayı hayatımızdan hızla atmanın tek yolu ise önlemlere sıkı sıkıya sarılmaktır. Yoksa yakınlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Kızılay Samsun Şube Başkanı sevgili dostum Habib Demirel bunun çok üzücü bir örneğidir. Hayatı insanlığa faydalı olmak için geçen çok değerli bir gönül dostunu kaybettik. Fahri Pandemi Müfettişleri uygulamasını birlikte hayata geçirmeyi düşündüğümüz önemli bir isimdi. O yüzden bu uygulamayı ve bundan sonra insan hayatını değerli kılmak için yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızı ona atfediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” diye konuştu.