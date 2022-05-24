Canik'te fetih programı

Canik Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü dolayısıyla ilçede bir program düzenleyecek.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasını konu alan “Bir Mekân Bin Zaman” adlı tiyatro gösterisinin yer aldığı program, Yazar Yusuf Kaplan'ın sunacağı “Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu” başlıklı konferansla devam edecek. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Yazar Yusuf Kaplan Canik'te

Canik Belediyesi, programda konferans vermek üzere Yazar Yusuf Kaplan'ı ağırlıyor. Medya dünyasının yakından tanıdığı yazar, “Öncü Kuşak ve Medeniyet Tasavvuru Yolculuğu” başlıklı konferansıyla seyirci karşısına çıkacak.

“Fetih ruhunu yaşatmayı amaçladık”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek programa tüm ilçe halkını davet etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mayıs ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek program hakkında şunları söyledi: “İstanbul biz Müslümanlar için Mekke, Medine ve Kudüs'ün ardından gelen ve Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş kutsal bir şehirdir. İstanbul'un fethi 569 yıl öncesinde gerçekleşmiş olsa da çağ açıp çağ kapayan bu büyük hadisenin her dönem olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacağı bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Biliyoruz ki, dünyaya hükmetmek isteyen emperyalist güçler her ne olursa olsun bu şehri ellerinde tutmak isteyeceklerdir. Çünkü İstanbul; Asya'yı, Avrupa'yı, Ortadoğu'yu, Afrika'yı tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla birbirine kenetleyen bir merkezdir. Ülkemizi ve tüm İslam coğrafyasını yakından ilgilendiren bu büyük fethin yıl dönümünde gençlerimizle, ilçe halkımızla bir araya gelmek istedik. Fetih ruhunu yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz.”