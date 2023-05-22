Canik'te ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatrosu

Canik Belediyesi, ‘Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro gösterisi ile Filistin halkının İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi sahneye taşıyacak.

Canik Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Filistin halkının İsrail güçlerine karşı Kudüs'te verdiği mücadeleyi ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için gösterilen direnişi Filistinli Meryem Ebu Najma'nın hayat penceresinden anlatıldığı Filistin Hakkında Konuşmalıyız adlı tiyatro gösterisi Canik'te vatandaşlarla buluşacak. Filistinli Meryem'in gerçek hayat hikâyesinden esinlenilerek kaleme alınan, oyuncu ve tiyatro yazarı Nurdan Albamya İnce tarafından hazırlanan duygu dolu Filistin Hakkında Konuşmalıyız adlı tiyatro gösterisi, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Tiyatro oyunu ile Mescid-i Aksa'ya yakın bir mesafede oturan ve işgalci İsrail güçleri tarafından evinden zorla çıkarılmaya çalışan Filistinli Meryem'in işgalcilere karşı verdiği mücadeleler ışığında, Filistin'de yaşanan ortak acılara ve insanlık dramına değinilecek. Oyuncu ve tiyatro yazarı Nurdan Albamya İnce tarafından kaleme alınan ve sahnelenecek olan Filistin Hakkında Konuşmalıyız adlı tek perdelik tiyatro oyunu tüm vatandaşların katılımına açık ve ücretsiz bir şekilde 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.