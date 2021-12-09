Canik'te iş garantili eğitimler başladı

Canik Belediyesi tarafından ‘CAMEK' adıyla hayata geçirilen istihdam garantili Canik Meslek Edindirme Kursları'nda eğitimler bu hafta başladı.

Canik Belediyesi'nin kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirdiği istihdam garantili Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) projesi, eğitime start verdi. Mobilya sektörünün dört farklı alanında istihdam edilecek olan 48 kursiyer, CAMEK koordinatörleri tarafından uygulanan oryantasyon programının ardından bu hafta itibariyle ders başı yaptı. CAMEK'te; Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Kursu, Mobilya Döşeme Dikim Kursu olmak üzere dört farlı eğitim modülü programı başladı. Kursların Canik Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle faaliyet verdiğini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitimini tamamlayanların ‘Kalfalık Belgesi' almaya hak kazanacaklarını söyledi. Kursların iş garantili olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, başarılı kursiyerlerin staj sonrasında eğitim aldıkları alanda Samsun'daki mobilya sektöründe istihdam edileceğini belirtti.

“İstihdama katkı sağlıyoruz”

“Bu proje ile Samsun'un mobilya sektörüne nitelikli eleman yetiştirerek istihdama katkı sunmayı amaçladık” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; bu kurslar aracılığıyla kadınları, gençleri ve dezavantajlı grupları meslek hayatına ve topluma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Eğitim için son teknolojiyle donatılmış geniş bir atölye alanı oluşturduklarına dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, makine ve teçhizatın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) aracılığıyla sağlanan yaklaşık 2 Milyon TL tutarındaki finansmanla temin edildiğini kaydetti. Projenin büyük emek ve yatırımlar sonucu hayata geçirildiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini belirtti.

Sabah ve öğlen grubu olarak 17-50 yaş aralığında 48 kursiyerin uygulamalı eğitim gördüğü Canik Meslek Edindirme Kursları'nda beşinci bir eğitim modülü olarak Mobilya Boyama ve Vernikleme Kursu'nun da açılacağı duyuruldu.