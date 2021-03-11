CANİK'te istihdamın anahtarı CAMEK

İstihdama yönelik çalışmalarını sürdüren Başkan Sandıkçı, Canik Meslek Edindirme Koordinasyon Merkezi'ni (CAMEK) ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgililerden brifing aldı. Canikli gençlere istihdam olanaklarını artırmak için Meslek Edindirme Kurslarını faaliyete geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Nitelikli işgücünü artıracak eğitimler ile istihdama katkı sağlamayı amaçlıyoruz. CAMEK, meslek örgütleriyle irtibat sağlayarak hangi alanda ara elemana, yardımcı elemana ihtiyaç var ise o alanda mesleki eğitim kursları açacak. İşsiz gençlerimizi bir alanda yetkin hale getirerek meslek sahibi yapmayı istiyoruz. Bir yönüyle gençlerimizin yeteneklerini zanaata dönüştüreceğiz. Hem Belediyemizin imkânlarıyla, hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla mesleki eğitimler düzenleyeceğiz.”

İlk kurs mobilya tasarımcılığı

Gençlerin iş ve yaşam becerilerini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, “CAMEK olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na başvurarak 2 milyon TL'lik proje hibesi aldık. Bu projemiz dezavantajlı gurupların meslek hayatına kazandırılmasıyla birlikte iş ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik bir proje. Şimdi bu projemiz Meslek Edindirme Kurs Merkezimiz tarafından hayata geçirilecek. Bu merkezimizde ilk planda Mobilya CNC operatörlük eğitimi, bilgisayar destekli mobilya tasarımcılığı, mobilya döşeme dikiş ve döşeme kesim eğitimleri verilecek. Daha sonrasında iş dünyasının ihtiyaçlarına göre eğitimlerimiz çeşitlenecek. Bu merkezimizle yılda 400 civarında kardeşimize mesleki eğitim vermeyi planlıyoruz. Buradaki firmalarımız, şirketlerimiz mobilya tasarımcısı arıyor. Bu alandaki bir açık var. Bu kurs merkezimizde eğitim gören birçok gencimiz bu alanda uzman olacak ve özgün tasarımlarla sektöre yön verecek. Buna inanıyorum” diye konuştu.