Canik'te kadınlar meslek sahibi oluyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hanım Konakları'nda eğitim alan kursiyerlerden sertifika alan kadınların meslek sahibi olduğunu söyledi.

Hanım Konakları'nda eğitim alan kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler ‘Ayın Ürünü' etkinliğinde görücüye çıktı. Birbirinden güzel ürünlerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli ve heyecanlı anların yaşandığı etkinlikte derece alan kursiyerlere başarı belgeleri Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından takdim edildi. Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ilçedeki kadınlara yönelik mesleki eğitimlerin devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitimler neticesinde sertifika alan kadınların meslek sahibi olduğunu ifade etti.

“Canik Belediyesi Hanım konakları istihdama katkı sağlıyor”

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı'nda düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin hazırlamış olduğu ürünleri inceledi. Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda ilçedeki kadınların aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Hanım konaklarımızda ilçemizdeki hanım kardeşlerimizin istihdamına katkı sağlayan, kendilerini meslek sahibi yapan sertifikalı eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Onların mesleki beceriler kazanmalarını, kendilerini geliştirmeleri ve üretimin her aşamasında var olmalarını önemsiyoruz. Canik İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle birçok farklı alanda sertifikalı mesleki eğitimler düzenliyoruz. Hanım kardeşlerimiz ilgi duyduğu, sevdiği alanlarda istedikleri eğitimlere ücretsiz olarak katılabiliyor” dedi.

İlçedeki kadınların Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda düzenlenen eğitimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Sandıkçı, “Hanım Konaklarımız ilçemizdeki kadınların sosyal hayata katılımları noktasında önemli bir rol üstleniyor. Hanım konaklarımızda düzenlediğimiz ücretsiz sertifikalı eğitimlere ilçemizdeki hanım kardeşlerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizlere memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Eğitimlerin yanı sıra burada düzenlediğimiz etkinlikler ve aktivitelerle birlikte verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Hanım konaklarımız öğrenmenin ve üretmenin bir sınırı olmadığını bizlere gösteriyor” diye konuştu.