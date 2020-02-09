Canik'te kar mesaisi

Karla mücadelesini yoğun bir şekilde sürdüren Canik Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana arterlerin sürekli açık kalmasını sağlarken, yollarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmalarının yanı sıra yayaların güvenliği için kaldırımlarda kürekle temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yollarda buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Canik Belediyesi ekiplerinin sürekli alanda olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ekiplerimizle birlikte karın yağdığı ilk andan itibaren sahadayız. Vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Belediyemizin Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat kesintisiz üç vardiya halinde vatandaşlarımızın ulaşım sorunu yaşamaması için çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte koordineli olarak çalışıyoruz. Buzlanmaya karşı solüsyon ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

“Kapalı yol yok”

İlçe genelinde kardan dolayı kapalı yolun bulunmadığını da ifade eden Sandıkçı şunları söyledi:

“Gece boyunca karla mücadele eden ekibimizin dışında Canik Arama Kurtarma aracımız yolda kalan vatandaşlarımızı evlerine ulaşımlarında yardımcı oluyor. Acil yardım desteği isteyen vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışan ambulansları gideceği noktalara kolay ulaşmaları için yollarının açılmasını sağlıyoruz. Ayrıca araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımız mutlaka kar lastiği ve zincir taksınlar. Özellikle hava sıcaklığının düştüğü akşam saatlerinden sabaha kadar buzlanma hadisesi meydana geleceğinden vatandaşlarımızın tedbirli olmasını öneriyoruz.”