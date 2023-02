Canik'te karla mücadele

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede kar yağışlarının başlamasıyla birlikte, vatandaşların yaşayabilecekleri olumsuzlukların önüne geçmek için tüm ekipleriyle karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışlarının ardından teyakkuza geçen Canik Belediyesi ekipleri, kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede devam eden karla mücadele çalışmalarını sahada yakından takip eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde, kar yağışlarından dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerimizle 7/24 sahadayız” dedi.

Başkan Sandıkçı karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

İlçede devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede etkisini gösteren kar yağışlarından vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde kar yağışlarından dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması, ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. İlçemizde planlamalarımız dâhilinde yol açma, kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘Canik Arama Kurtarma' görev başında

Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri tarafından vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kar yağışının etkili olduğu bölgeler, Canik Arama Kurtarma ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Geçtiğimiz kış mevsimlerinde, kar yağışlarında olduğu gibi Canik Arama Kurtarma ekiplerimizle, sahada karşılaşılan ve belediyemiz çağrı merkezini arayarak bizlerden yardım talebinde bulunan tüm vatandaşlarımıza anında müdahale edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Canik'te can dostları unutulmuyor

Canik Belediyesi ekipleri, kar yağışının yaşandığı ilçede sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemeleri ve yiyeceksiz kalmamaları için yardımlarına koşmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, şöyle devam etti: “İlçemizde soğuk hava şartlarından ve kar yağışlarından can dostlarımızın olumsuz etkilenmemeleri için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde oluşturduğumuz mama ve su ünitelerinin düzenli olarak dolumlarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan can dostlarımızı yalnız bırakmıyor, yiyecek ihtiyacını karşılıyoruz. Sağlık problemi yaşayan can dostlarımıza veteriner hekimlerimizle müdahale ediyoruz.”

Vatandaşların belediye çağrı merkezi üzerinden taleplerini iletebileceğini hatırlatan Başkan Sandıkçı, “Ekiplerimizle kar yağışları süresinde ilçemizde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her şartta ve koşulda vatandaşlarımızın yardımına koşacağız. Yaşanabilecek olası olumsuz durumlar karşısında vatandaşlarımızın taleplerini belediyemiz 444 55 90 numaralı çağrı merkezinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaştırabileceğini hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.