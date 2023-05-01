Canik'te kuşakları buluşturan turnuva başlıyor

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7'den 70'e mangala turnuvası başvuruları devam ediyor.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçede düzenlenecek olan 7'den 70'e mangala turnuvası başvuruları devam ediyor. Yaş sınırı olmayan ve nesilleri tarihi Türk zekâ oyunu Mangala etrafından buluşturacak olan organizasyonda dereceye giren katılımcılar birbirinden özel ödüllerin sahibi olacak.

Tarihi Türk oyunu tanıtılacak

7'den 70'e mangala turnuvası ile nesiller, tarihi Türk oyunu mangala etrafında bir araya gelecek. Eğlenceli zamanlara ev sahipliği yapacak, mücadele ve heyecanın doruk noktada yaşanacağı turnuvada, geçmişi yaklaşık 4 bin yıl öncesinde dayanan ve 16. yüzyıldan itibaren Türk minyatürlerinde tasvirleri yer almaya başlayan tarihi Türk zeka oyunu mangalanın tarihi ve türleri hakkında tanıtım gerçekleştirilecek.

3 ayrı kategoride ödüller verilecek

Canik'te eğitim hayatlarına devam eden ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile ilçedeki tüm vatandaşlar 3 Mayıs 2023 tarihine kadar turnuvaya başvuruda bulunabilecek. ‘İlkokul', ‘Ortaokul', ‘Lise-Yetişkin' olmak üzere toplam üç ayrı kategoride düzenlenecek olan turnuvada her kategori için ayrı olmak üzere birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise mangala oyunu ödülü verilecek. Katılımcılar, Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yer alan ilgili gönderide bulunan katılım formu üzerinden başvuru yapabilecek. Turnuva hakkında detaylı bilgiye ve başvuru yönergesine ise ilgili gönderi üzerinden ulaşabilecek. Herhangi bir yaş sınırlaması olmayan 7'den 70'e mangala turnuvası 06 Mayıs 2023 tarihinde, 09.30 ile 19.30 saatleri arasında Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.