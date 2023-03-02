Canik'te miniklerin tiyatro sevinci

Canik Belediyesi, bünyesinde hizmet veren sıbyan okulu öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu. Öğrenciler, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve paylaşma konularının işlendiği değerler eğitimi temalı tiyatro gösteri ile eğlenirken öğrendiler. Öğrenciler, tiyatro gösterisinin yanı sıra sergilenen müzikli interaktif oyunlara eşlik etti.

Sıbyan okulu öğrencileri, değerler eğitimi temalı ‘İki Bavul Dolusu' adlı tiyatro oyununu hep birlikte izledi. Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve paylaşma konularının işlendiği tiyatro oyununda minikler öğrenirken, doyasıya eğlendi. Tiyatro gösterisinin yanı sıra kurulan sahnede sergilenen interaktif müzikal gösteriye eşlik eden öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Öğrencilere özel eğitim modülü çerçevesinde alanında uzman eğitmeler eşliğinde temel matematik ve geometri eğitimleri, sağlık ve hijyen eğitimi, değerler eğitimi de veriliyor. Öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak eğitici, eğlenceli tiyatro ve sinema etkinliklerinin düzenlendiği belediyenin sıbyan okullarında ayrıca öğrenciler için çevre ve doğa bilinci eğitimleri de gerçekleştiriliyor.