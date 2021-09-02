Canik'te okullar pırıl pırıl

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcında Canik Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında ilçedeki okulların dezenfekte ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi koordinasyonuyla gerçekleşen dezenfekte ve temizlik çalışmaları, ilçe merkezi ve mahallelere bağlı okullarda gerçekleşti.

6 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak öğrenciler için ilçedeki okullarda sağlıklı bir ortam hazırladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bütün okullarımız pandemi kurallarına uygun şekilde ilaçlama yapılarak dezenfekte edildi. Okul bahçelerindeki yabani otlar ekiplerimiz tarafından temizlendi. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Velilerimiz evlatlarını huzur içinde okullarına gönderebilir. Canik Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimine her zaman destek olmaya çalıştık. Onların daha başarılı olması için gayret gösteriyoruz. Başarılı olmaları için bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz” dedi.

Velilerin, yeni eğitim ve öğretim yılında çocukların motivasyonuna destek olmaları gerektiğine vurgu yapan Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

“Bütün gençlerimizin başarılı olmalarını diliyorum. Aileler bu konuda çocuklarına destek olsunlar. Dilerim ideallerindeki uygun meslek için gereken eğitim altyapısını edinirler. Kendilerine, ailelerine ve ülkemize faydalı birey olurlar."